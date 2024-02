Che tempo che fa, Ghali e Rich: cosa ha detto all'orecchio di Fazio

19 febbraio 2024 a

Ghali, dopo le polemiche durante il Festival di Sanremo per il suo appello in merito al conflitto in Medio Oriente - "Stop genocidio" - è tornato in tv, sul Nove, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, nella puntata del 18 febbraio.

"È chiaro che la pace non è contro qualcuno e che la pace è per tutti", spiega il cantante. "È quello che abbiamo imparato a scuola ed è strano ritrovarsi in un mondo così. Fa un po' strano. Ci hanno insegnato una cosa per tutta la vita e a un certo punto sentiamo che non si può", aggiunge Ghali riferendosi agli appelli per la pace.

"Stop a chi dice 'aiutiamoli a casa loro'". Ghali rincara la dose: la messinscena a Che Tempo Che Fa

"Qualsiasi cosa, il successo, tutti i beni, tutte le ricchezze che abbiamo non sarebbero delle ricchezze se non possiamo condividerle. Sono condivisibili solo se stanno tutti bene, se c’è pace. Se in una stanza siamo in dieci e 7 persone stanno male, stanno male tutti. Se invece in una stanza con 10 persone 7 stanno bene vedrai che le altre inizieranno a riprendersi. È importante stare tutti bene per quanto sembri banale", sottolinea ancora dopo la sua esibizione con il medley Bayna e Casa Mia, branco che ha portato sul palco dell'Ariston.

"Grazie per la parola genocidio": Ghali, il video che spiega tutto | Guarda

Alla fine dell'intervista il conduttore, Ghali e l'alieno Rich si sono avvicinati. "Vuole me?", chiede Fazio al cantante. "Sì, vuole dirti qualcosa", risponde il cantante. Quindi Rich sussurra qualcosa all'orecchio del conduttore. Poi Fazio rivela il contenuto della confidenza: "Ha detto stop a tutte le guerre, stop ai respingimenti. Ha detto stop alle ingiustizie, ha detto stop a quelli che dicono aiutiamoli a casa loro, e ha detto stop, stop, stop. Bravo, Rich grazie".