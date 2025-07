Soumahoro mister muscolo: lo sconcertante video in palestra

Aboubakar Soumahoro si dà alla palestra. Il sindacalista, nonché deputato del Gruppo Misto, si fa immortalare mentre si allena. Il video, da lui condiviso su Instagram, lo mostra alle prese con un attrezzo per le gambe. Fin qui nulla di strano se non fosse che di sottofondo si sente la canzone di Ghali. E non una a caso, bensì "Cara Italia".

Brano il cui testo dice: "Perché sono ancora un bambino. Un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Puerto Rico. Se succede per Trump è un casino". E ancora: "Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri, ma non la minestra. Il cesso è qui a sinistra, il bagno è in fondo a destra". E ancora: "Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi ha la mente chiusa ed è rimasto indietro, come al Medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno Senza passaporto, in cerca di dinero".