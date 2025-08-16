Libero logo
sabato 16 agosto 2025
Ghali, la bandiera della Palestina sul palco? La butta a terra

Poteva mancare il nostro Ghali nella solita sceneggiata di mostrare durante un'esibizione canora la bandiera della Palestina? Ovviamente no. Il rapper di Baggio ha rappato all'arena Red Valley di Sassari. E di fronte al pubblico sardo ha urlato: "Dicono che gli artisti non devono fare politica". Subito dopo si è avvolto nella bandiera palestinese, come se fosse un gesto rivoluzionario. Ma la realtà è ben diversa: oramai è più difficile trovare un artista che non esprima la propria posizione che il contrario. Ma tant'é.

In seguito, l’artista milanese ha cantato la canzone “Casa mia”, sostituendo il ritornello con la frase “Ma quale Gaza tua”, che originariamente non è presente nel brano. Ma il bello deve ancora venire. Non appena l'artista ha cantato l'ultimo verso del suo brano, Ghali ha lasciato cadere a terra la bandiera della Palestina. Insomma, non proprio un gesto rispettoso verso la popolazione.

Non è la prima volta che Ghali si espone in favore della Palestina durante un suo concerto. Nel 2024, per esempio, il rapper milanese aveva provato a gettare benzina sul fuoco a Sanremo urlando: "Stop al Genocidio". E aveva indispettito lo stesso ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar. "Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile”, aveva scritto il diplomatico sull’account X. 

