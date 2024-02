Affari Tuoi, Amadeus "a caccia": tam-tam in Rai, chi vuole portare in trasmissione

23 febbraio 2024 a

a

a

Affari tuoi è a caccia di nuovi concorrenti per gli ultimi tre mesi di programmazione. L’annuncio per i casting del programma condotto da Amadeus riguarda quattro regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Molise. Con ogni probabilità in pochi, appartenenti a queste aree dell'Italia, hanno superato i provini.

Per candidarsi basta iscriversi al sito www.giocherai.it dove si possono trovare tutte le indicazioni e le informazioni necessarie e si verrà poi ricontattati per sostenere il provino.

"Regia, levategli il vino". Roberto, che disastro: la tempesta perfetta a L'Eredità

Il quiz game dell’access primetime di Rai1 sarà in onda fino a sabato 1 giugno, all’indomani della chiusura di tutte le altre trasmissioni del daytime di Rai1 che saluteranno invece i telespettatori venerdì 31 maggio.

Al momento non si sa se Affari tuoi tornerà a settembre su Rai1 nell’access primetime o se invece sarà rimpiazzato dai Soliti Ignoti, che manca ormai dal teleschermo da quasi un anno.

"Col binocolo". Fiorenzo fregato due volte? Quello che non dicono sui gettoni d'oro di Affari tuoi

L'unica certezza al momeno è il record di ascolti. La puntata di ieri sera 22 febbraio di Affari Tuoi ha superato i 5milioni di telespettatori: nel dettaglio, a seguire il gioco dei pacchi sono stati ben 5milioni 373mila telespettatori con il 24.56 per cento di share, contro i 3milioni 368mila telespettatori e il 15.41 per cento di share di Striscia la notizia.