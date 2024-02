L'eredità, Fabio travolto dagli insulti: "Ignorante", "ci ha preso pure il gatto"

23 febbraio 2024 a

Puntata scintillante quella de L'Eredità di oggi 23 febbraio. Ad arrivare ai "100 secondi" ci sono infatti Roberto e Fabio. Ma ad aggiudicarsi il diritto di andare alla Ghigliottina, lo step finale del quiz game è Fabio. Riuscirà a vincere e a portarsi a casa il bottino finale?

Fabio, dopo aver vinto i "100 secondi" arriva alla Ghigliottina con 180mila euro. Ma alla fine di questo passaggio del programma la cifra è più che dimezzata. Le cinque parole alla fine sono: oggi, trovare, coppa, italiani, zio. E il montepremi alla fine è di 45mila euro.

Roberto deve trovare la parola che le lega tutte e come risposta scrive "Oro". Putroppo però, la parola di stasera era "America".

Una parola facilissima secondo il popolo social che si sfoga denigrando il povero campione tornato a casa senza il montepremi. "Ciao amici ma vi rendete conto che razza di concorrenti che ci propongono?", scrive uno. "Si vede che non bevo.. No si vede che sei ignorante", commenta un altro telespettatore con più ferocia. "Stasera facile per tutti tranne che per Fabio...c'ha preso pure il gatto, buona serata", ironizza qualcuno. "Stasera campione né fortunato, né ispirato", si legge ancora. "La più facile fino adesso non l'ha presa! Che spreco!".