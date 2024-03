Affari Tuoi, Rossana nel mirino dopo il pacco finale: "Si colpisce da sola"

06 marzo 2024 a

Ad Affari Tuoi va in scena l'avventura tra i pacchi di Rossana dalla Liguria. Nella puntata andata in onda questa sera mercoledì 6 marzo, la concorrente ha fatto le sue mosse in modo del tutto discutibile. Infatti dopo aver fatto fuori quasi tutti i pacchi rossi e soprattutto dopo aver rifiutato offerte molto generose da parte del dottore, ecco che arriva il giro finale a cui Rossana, accompagnata dal figlio, arriva con un pacco rosso da 75mila euro e tre pacchi blu, tra cui quello di 75 euro.

Il dottore fa un'offerta da 11.000 euro. E Rossana all'improvviso decide di accettare. Il tutto tra le perplessità del figlio. Ma quando si vanno ad aprire i pacchi ecco che arriva l'amara scoperta: nel pacco che Rossana ha tra le mani ci sono i 75mila euro. E così sui social si scatena l'inferno.

"Questa qua è così confusa da colpirsi da sola comunque, prima rifiuta un’offerta più alta, poi accetta questa, poi dice che in quel pacco ci sono i soldi e quando le chiedono perché ha rifiutato il cambio dice perché le piaceva il suo pacco", scrive un telespettatore su X. Poi qualcuno aggiunge: "Quelli che fanno i fenomeni che snobbano 11k come minimo sono poi gli stessi che quando ci vai a cena ti dicono "eh no raga non dividiamo alla romana perché io ho mangiato un primo che costava 1 euro in meno del vostro". Insomma come sempre la puntata di Affari Tuoi ha scatenato le tifoserie.