Affari Tuoi, svelato il mistero della pacchista sparita: "Sapete dove è finita..."

08 marzo 2024 a

Ad Affari Tuoi Elisa commuove il pubblico. La concorrente della puntata andata in onda questa sera venerdì 8 marzo ha davvero coinvolto il pubblico sia in studio che a casa. Già perché Elisa ha perso il marito in modo drammatico e nella sua vita ha anche dovuto affrontare il terrore di una rapina sul posto di lavoro. Due esperienze terribili che l'hanno segnata in modo pesante al punto di meritarsi tutte le simpatie del pubblico. E così la partita scivola via agevolmente. Elisa fa fuori tutti i pacchi blu e rifiuta offerte pesantissime. Poi l'epilogo con i "soldi sicuri": da un lato il pacco con 30mila euro e dall'altro quello di 75mila euro.

La concorrente tiene il suo pacco 14 e rifiuta il cambio offerto dal dottore. E fa bene perché a casa si porta ben 75mila euro. Ma nel corso della puntata, quando Elisa ha deciso di aprire il pacco della Campania qualcosa è andato per il verso storto. La pacchista non c'è. Amadeus quasi imbarazzato chiede a Diego, un altro pacchista di sostituirla: "Non so dove sia, vai tu per favore". Diego fa il suo dovere e apre il pacco.

Mai sui social si scatena la caccia alla pacchista e qualcuno azzarda una ipotesi: "La pacchista col cagotto la capisco sinceramente...". Sarà stato questo l'imprevisto che ha imbarazzato lo studio di Affari Tuoi?