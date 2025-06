La Volta Buona, è lite Balivo-Bracconeri: "Inutile", "Non te lo consento"

Eppure, "ho capito che nei film ero più richiesto per le parti da ciccione che da attore". Poi qualcosa è cambiato: "Prendo un anno sabbatico e faccio un intervento. Dopo un mese e mezzo perdo 25 chili, mi guardo allo specchio e rimango sconvolto. Nella testa rimango sempre quello che mangia". Finita qui? Niente affatto: "La palestra? Non ho perso un etto e ho buttato 600 euro ".

Caterina Balivo spazientita. Accade a La Volta Buona durante la puntata in onda mercoledì 18 giugno. Qui su Rai 1 è ospite Fabrizio Bracconeri . L'attore 60enne ha subito un clamoroso cambiamento a livello fisico. E proprio questo ha scatenato il botta e risposta con la conduttrice. "Nei film ero più richiesto per le parti da ciccione che da attore. Pesavo 140 chili e ne ho persi 60", ammette prima di dire che "bisogna avere coraggio per dimagrire".

Insomma, per lui è "una perdita di tempo". Parole che scatenano subito Balivo: "Dici cose sbagliate, non te lo consento". Ma Bracconeri rincara la dose: "L’attività fisica è per chi ha tempo, la gente deve andare a lavorare". E la conduttrice non può che dirsi contraria di fronte a tali dichiarazioni.