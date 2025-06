Affari Tuoi, il Dottore fa impazzire Francesco: il concorrente si schianta (male)

Dunque, eccoci qua: la puntata è quella andata in onda su Rai 1 nella serata di martedì 17 giugno. A misurarsi col destino tocca a Francesco , in rappresentanza della Toscana. Al suo fianco il fratello Luca, del quale ha raccontato vizi ma soprattutto virtù.

Spinto da Stefano De Martino a continuare, il concorrente ha aperto tre nuovi pacchi trovando, in sequenza, le pappardelle, il temuto pacco "king", ovverosia quello da 300mila euro, e infine quello da 50 euro. Una sequela jellata. E il Dottore si ripalesa: offerta di cambio-pacco valida per due tiri. Dopo una breve riflessione, Francesco ha accettato, optando per il pacco numero sei: “È un numero a cui tengo molto, legato a una persona che non c'è più", ha sussurrato.