Annalisa, l'impensabile messaggio del figlio di Lotito alla cantante: sui social...

Uno strano caso in cui si intrecciano Annalisa ed Enrico Lotito, figlio di Claudio Lotito e fan della cantante arrivata terza all'ultimo festival di Sanremo con Sinceramente, brano che tutt'ora spopola in radio e non solo.

Cosa è successo? Presto detto: il concerto di Annalisa a Roma, in programma il 21 aprile, è andato subito sold-out. Dunque il figlio del patron della Lazio ha scritto sui social direttamente ad Annalisa chiedendole di poter partecipare.

"Sono Enrico Lotito, il figlio del presidente della Lazio - si è presentato -. Senti, io vorrei venire al tuo concerto di domenica 21 aprile al Palazzetto dello Sport a Roma ma non trovo i biglietti perché è tutto sold out... Come posso fare?", ha scritto Enrico Lotito. Frase a cui Annalisa non ha risposto, ma che ha catturato l'interesse di molti utenti. Per certo, il figlio di Lotito non cerca scappatoie per trovare un biglietto.