Annalisa a Le Iene, tam-tam impazzito: durante l'ospitata su Italia 1...

Tre i personaggi del momento c'è per certo Annalisa, grande protagonista a Sanremo 2024, dove è arrivata terza con la sua Sinceramente dietro ad Angelina Mango e Geolier. Un terzo posto, per lei che alla vigilia era indicata come la grande favorita, che le è "costato" anche il rituale Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia.

Classe 1995, lanciata da Amici di Maria De Filippi, l'immagine di Annalisa negli anni ha subito un profondo cambiamento: da ragazza acqua e sapone fino agli outfit ultra-sexy proposti all'ultima kermesse dell'Ariston, abiti firmati Dolce & Gabbana.

E Annalisa, oggi - martedì 20 febbraio - sarà ospite in studio a Le Iene, il programma in onda su Italia 1. Si confesserà a tutto tondo, ovviamente, lei che negli ultimi anni ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Oggi è sposata con Francesco Muglia, un imprenditore: i due hanno celebrato il matrimonio in gran segreto a giugno 2023 nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Alle nozze erano presenti solo i familiari e pochissimi amici intimi.

La cantante nelle ultime settimane ha dovuto anche rispondere al gossip, alle voci su una presunta gravidanza che continuavano a rincorrersi e che lei ha sempre negato. Si diceva addirittura che non volesse scendere le scale dell'Ariston proprio perché incinta, circostanza che ha smentito lei stessa: "Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa, da quelle scale, sono caduta. Ho preso una testata contro il muro e sono finita al pronto soccorso". Tanto che oggi, Annalisa, sfoggia una frangia che serve proprio a coprire la cicatrice che porta in volto. E chissà che alle Iene, in veste di ospite d'onore, Annalisa non si prenderà la soddisfazione di smentire altre voci, altri gossip.