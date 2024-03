Flavio Briatore, scontro con Sorbillo sulla "Pizza Vesuvio": video virale

17 marzo 2024 a

a

a

Nuovo capitolo della saga della pizza tra Gino Sorbillo e Flavio Briatore. L'imprenditore aveva già a vuto uno scontro con i più grandi pizzaioli napoletani qualche tempo fa quando aveva contestato il prezzo della pizze a Napoli a suo dire troppo basso se rapportato agli ingredienti usati. Ora Briatore lancia il guanto di sfida e ha deciso di aprire un Crazy Pizza proprio a Napoli. E nell'annunciarlo con un video sui social,

Briatore ha anche parlato della presenza nel menù di una pizza dedicata a Napoli, la "pizza Vesuvio", un vero e proprio omaggio al capoluogo partenopeo. E Sorbillo, interrogato dal Gambero Rosso sull'opportunità di chimare in questo modo la pizza-manifesto del nuovo Crazy a Napoli, ha risposto così: "Certo, la chiamerei più ‘al sapore di Napoli’ – ha spiegato – è bello che usi i pomodorini del Piennolo, il provolone del monaco, l’extravergine. Però poi la stende con mani e matterello! Non si fa, Flavio. Così si schiaccia tutto!". La replica di Briatore non si è fatta attendere: "Ho visto che il maestro Sorbillo di Napoli ha fatto dei commenti sul nome della pizza che noi abbiamo chiamato "Vesuvio" in onore dei napoletani e della Campania. Lui dice che è sbagliato chiamarla "Vesuvio" perché non è di cultura campana". Briatore ha poi elencato gli ingredienti che la condiscono: "L'abbiamo chiamata così perché gli ingredienti sono: mozzarella di bufala di Paestum, provola affumicata dei monti Lattari, provolone del Monaco e pomodorini del “piennòlo”. Insomma la sfida è aperta e di certo i palati sapranno destreggiarsi in questa guerra delle pizze tutta in salsa partenopea.