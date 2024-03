Prima di domani, la rivelazione di Federico Gatti: "Chi c'è dietro agli insulti su Kate"

25 marzo 2024 a

In questi giorni di grande dolore e di apprensione per Bukingham Palace dopo l'annuncio di Kate Middleton e della sua battaglia contro il cancro, sono piovuti sui social insulti sulla principessa del Galles. Parole senza senso che hanno alimentato la tristezza della principessa che sta combattendo una vera e proprioa guerra col suo corpo per sopravvivere. E a Prima di Domani, Federico Gatti, nella puntata andata in onda questa sera, lunedì 25 marzo, ha svelato un retroscena: "Il Telegraph sostiene che Cina e Russia siano dietro gli insulti contro Kate". Una tesi che fa entrare la geopolitica in una vicenda privata che ha solo a che fare con la salute.

Intanto alcuni dei più grandi nomi di Hollywood stanno esprimendo la loro vicinanza sulla scia della diagnosi choc di cancro di Kate Middleton. La principessa del Galles, 42 anni, ha rivelato ieri la notizia in un videomessaggio, informando il mondo della sua difficile situazione di salute e del fatto che ha deciso di iniziare un percorso di chemioterapia. Dopo l’annuncio, un gran numero di star si sono rivolte ai social media per inviare il loro sostegno alla reale britannica.

Tra queste, la vincitrice dell’Oscar Catherine Zeta-Jones. "Il Galles e il mondo sono con te, Sua Altezza Reale Principessa del Galles. Ti voglio bene sempre", ha scritto su Instagram l’attrice gallese del film "Chicago". Anche Gwyneth Paltrow ha inviato i suoi auguri di guarigione con un messaggio condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della principessa. Nello stesso tempo, anche l’attrice e collega -affetta anche lei dallo stesso male- Olivia Munn ha elogiato la principessa per il suo coraggio in un post pubblicato su Instagram.