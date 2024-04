Affari tuoi, il mistero di Patrizio, il pacchista delle Marche: "Mi siedo e rifiuto tutto"

03 aprile 2024 a

"Io solo pacchi rossi e grossi. Questo è blu, sicuro". Patrizio da San Michele al Fiume è il pacchista dal tocco d'oro di Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus.

Anche martedì sera il programma ha clamorosamente vinto la sfida dello share di fascia, battendo pure le battute iniziali della semifinale d'andata di Coppa Italia Juventus-Lazio su Canale 5, totalizzando la bellezza di 5 milioni e 595.000 telespettatori con il 25,47% di share.

Merito forse anche della partita di Rocco, concorrente da Possidente in provincia di Potenza, in gara in rappresentanza della Basilicata in coppia con la moglie Anna. Lui sfortunatissimo nelle chiamate, lei con sensazioni più che positive. Così quando a metà esatta della serata il Dottore propone il cambio, la signora non ha dubbi: "Vorrei il 14". E il marito si adegua.

Il "14" è nelle mani di Patrizio, appunto, simpatico marchigiano da Pesaro Urbino che qualcuno ha identificato come il "Bruno Barbieri di Affari tuoi". Famoso per avere spesso e volentieri pacchi pesanti in mano, non si smentisce nemmeno stavolta, come scopriranno loro malgrado i due concorrenti. Michele è sicuro: nel pacco scambiato da Rocco c'è poca roba, e ha ragione. Appena 100 euro. Alla fine, però, quando la coppia accetterà di buon grado l'offerta finale del Dottore di 25mila euro, emergerà un'amara verità: Patrizio aveva regalato ai concorrenti la bellezza di 100mila euro, fatto che avvolgerà di amarezza il bottino portato a casa.

"Comunque incredibile PAZZESCO che QUELLO DELLE MARCHE PRENDA SEMPRE ROSSI OH", commenta in tempo reale su X uno spettatore. "E comunque Bruno Barbieri veramente assurdo, finora ha preso solo rossi pesanti". "Ai prossimi concorrenti. Mi siedo. Rifiuto tutte le offerte. Accetto il cambio prendendo il pacco di Patrizio delle Marche. Rifiuto tutte le offerte".

Per il resto, commozione per il concorrente appena andato a casa ("Come faremo a non sentire più ROCCO DA POSSIDENTE IN PROVINCIA DI POTENZA??", "Ciao Rocco, già mi manchi. I 100k te li meritavi") e più di una critica, tra il serio e il faceto: "Rocco dovevi ascoltare tua moglie", "La moglie non avrebbe accettato, sarebbe andata avanti. Lo sapeva. Mannaggia Rocco, ti ricorderemo sempre per la tua vociona e la faccia di Pasqua", "E' assurdo che quando ci sono i soldi la sensazione ce l'abbiamo TUTTI, ho provato a ragionare razionalmente ma dentro di me ho sempre avuto la sensazione che i soldi stavano nel pacco loro, e ho letto che anche per la maggior parte di voi è stato così, fa paura", "ANNA NON AVREBBE SBAGLIATO NIENTEEEEEEEE", "Mi sa che Rocco stanotte dorme fuori sul balcone", "Ecco cosa ti arriva quando non ti fidi di tua moglie spiace ma se non le ascoltate non ottenere nulla", "Mo si mangia i gomiti per i 25k presi quando lui ne aveva 100k. Io non capisco proprio queste scelte di prende queste offerte basse, e poi il dottore è falso perché non avrebbe mai offerto 50k".