Otto e Mezzo, Carofiglio e lo sfogo su Emiliano: "Non bisogna mai dare nulla in cambio..."

Lo strappo di Giuseppe Conte è stato di quelli pesanti. E così a Otto e Mezzo, il talk show di Lilli Gruber, Giancarlo Carofiglio, scrittore ed ex magistrato ma soprattutto amico intimo di Michele Emiliano, mette alcune cose in chiaro che imbarazzano il governatore della Puglia: "Io voglio dire questo, Michele è un mio amico, una persona che conosco bene. Politicamente è bravo, senza ombra di dubbio. Ma quando fai politica e vieni eletto non bisogna fare entrare altri in maggioranza se c'è qualcosa da dare in cambio no? Ci siamo capiti?". Insomma il giudizio di Carofiglio è piuttosto pesante. E per il governatore non è certo una serata facile.

Infatti è arrivata anche una durissima nota del Pd che mette nel mirino proprio la gestione Emiliano di questa vicenda: "Forte irritazione della segretaria per le vicende giudiziarie emerse in questi giorni. Schlein ha chiesto massimo rigore e atti concreti al Pd pugliese che ci sta già lavorando, e al Presidente Michele Emiliano di aprire un netto cambio di fase in Puglia. Già nei giorni scorsi a Bari aveva detto che bisogna tenere lontani trasformisti e interessi sbagliati, e che serve rispetto per la comunità democratica fatta da tanti amministratori e militanti che hanno gli anticorpi per scardinare la cattiva politica". La tensione a sinistra continua a salire. E in Puglia come a Bari può accadere davvero di tutto.