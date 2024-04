Del Debbio svela il piano di Giuseppe Conte: "Quello che davvero gli piace"

17 aprile 2024 a

Il rapporto tra Pd e Movimento 5 Stelle, all'ombra dello scandalo Puglia, "potrà continuare dopo le elezioni europee o sarà complicato rimetterli insieme?". Bianca Berlinguer, a E' sempre CartaBianca su Rete 4, ne discute con Paolo Del Debbio e il collega di rete conduttore di Dritto e rovescio, in collegamento, premette: "Sicuramente è complicato, ma non credo che Giuseppe Conte voglia fare a vita una forza solitaria di opposizione per manifesta superiorità morale nei confronti di tutti gli altri".

"Una volta che ci saranno le elezioni - prosegue Del Debbio - penso che Conte si darà da fare per prendere il posto di chi c'è ora. Quindi con chi lo fa l'accordo? Perché con il 15% non ce la fa, quindi o lo fa con il Pd o lo fa con il Pd. Se non lo fa vuol dire che fa politica per testimonianza, una politica gandhiana. Ma a me non sembra che Conte sia questo tipo qui, a me sembra che a Conte piaccia una posizione di potere". Quello con Elly Schlein, taglia corto, "mi sembra un matrimonio d'affari, insomma dai, necessario".

Ma Conte potrebbe accettare che se il Pd avesse più voti fosse la Schlein la candidata alla presidenza del Consiglio? "Se fanno l'alleanza e rimangono così i voti - risponde Del Debbio alla domanda della padrona di casa - mi sembra ovvio che sarà la Schlein, è normale che una coalizione sia presieduta da quello che prende più voti. O c'è un tecnico o c'è quello che prende più voti, non fa il presidente del Consiglio quello che moralmente si ritiene più forte o più sano. Chi c'è, il gruppo dei teologi come in Iran? Mi sembra una roba fuori dal mondo".