Di Martedì, botta e risposta tra Magliaro e Piccolotti: "Le chiedo quante volte mangia?"

24 aprile 2024 a

a

a

Dichiararsi antifascista sembra essere diventata una tassa che gli ospiti dei talk show devono pagare per parlare in tv. Ieri sera su La7 è stato chiesto anche a Massimo Magliaro, ex braccio destro di Giorgio Almirante e oggi presidente della Fondazione a lui dedicata. Ospite di Giovanni Floris a diMartedì si è trovato faccia a faccia con Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra Italiana nel gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, che gli chiedeva conto del perché rispondesse alla domanda se è fascista "fatti miei".

"Fascista", "Cosa fa, chiama i carabinieri?": scontro in diretta da Floris | Video

"Ma perché devo rispondere a una domanda di questo genere?", ha tuonato Magliaro innescando un acceso battibecco. "È una domanda sulla sua identità politica", la replica della Piccolotti. "Io le chiedo se mangia a casa, se mangia fuori o quante volte mangia?", ha ribattuto l'ex direttore del Secolo d'Italia. "Io le rispondo che mangio tre volte", ha ammesso candidamente la parlamentare d'opposizione.

Ora serve la patente antifascista pure al cimitero

A quel punto è intervenuto Floris per spiegare le parole di Magliaro semmai qualcuno non le avesse capite. "Lui dice che è una sfera del privato". Replica la Piccolotti: "Non è una sfera del privato. È una questione politica". Il presidente della Fondazione Almirante a quel punto ha cercato di tirarsi fuori dalla discussione: "Io non ho incarichi politici". Ma l'onorevole di Avs ha insistito: "Dirige un giornale, avrà una cultura politica, un'idea politica che rivendica?". "Certo, è non è sicuramente l'antifascismo", ha risposto per nulla turbato Magliaro. "Allora è quella fascista?", continua la Piccolotti. "Sono affari miei. Io non partecipo al rito antifascista di comodo", ha concluso il presidente della Fondazione Almirante.