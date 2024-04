Antonella Clerici a Belve, la lite con la collega: "L'ho appesa al muro e quasi menata"

24 aprile 2024 a

Antonella Clerici, insieme a Lory Del Santo e Margherita Buy, è stato ospite della quarta puntata di Belve, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, andata in onda martedì 23 aprile in prima serata.

Antonella ha raccontato degli aneddoti molto divertenti. Per esempio ha parlato di quando era circolata la voce - falsa - che per fare carriera si era messa insieme a una persona molto potente.

Appena lo ha saputo la Clerici è andata dalla collega che si era inventata tutto e hanno litigato. "Una mia collega aveva detto che ero l’amante di qualcuno. Ricordo di averla appesa al muro, l’ho quasi menata. Le ho detto di non permettersi mai più di dire queste cose. Non è corretto perché è a casa mia. Io non faccio a botte e non faccio troppe belvate".

Sempre in tema di rapporti tra colleghi la Fagnani la provoca: "Non faccia la diplomatica, mi dica quelli o quelle con cui si ama di meno" e a quel punto, Clerici non esita: "Barbara D'Urso". "Che le ha fatto se posso chiedere?", le chiede la conduttrice. "Io ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno. Lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: 'Domani abbiamo in esclusiva l'amante di Eddy'. L'ho trovata una cosa molto sgradevole, non l'avrei mai fatto nei confronti di una mia collega".