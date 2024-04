Alessandro Barbero, il video del 25 Aprile che fa discutere: "Dimmelo in faccia"

25 aprile 2024 a

Il professor Alessandro Barbero ha vinto la sua sfida: il suo video per il 25 Aprile è diventato virale. Ma non tutti hanno condiviso le sue parole. Ecco cosa ha detto il professore che è molto attivo sui social: "Oggi, 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo, "non si celebra soltanto l’insurrezione dei partigiani che hanno liberato le città italiane", dice clip per La7. Ma si celebra "la fine della guerra, la sconfitta dei tedeschi, la distruzione della tirannia nazifascista", sottolinea.

"E si celebra – continua – che grazie all’insurrezione dei partigiani, l’Italia, che quella guerra l’aveva cominciata dalla parte sbagliata, dalla parte vergognosa, dalla parte di quelli che poi hanno fatto le camere a gas e i forni crematori, almeno un pezzo d’Italia è riuscita a combattere e anche a morire stando dalla parte giusta".

Quindi il messaggio a chi oggi decide di non definirsi antifascista e di non celebrare il 25 aprile: "”Dimmelo in faccia” – argomenta Barbero -. Cioè tu preferivi che gli americani la perdessero la guerra? Che le Nazioni Unite perdessero la guerra? Che vincesse Hitler? Che vincessero quelli delle camere a gas? Perché se è così puoi anche non andare a celebrare il 25 aprile. Dimmelo in faccia però, vorrei vedere chi oserebbe dirmi in faccia che preferiva che vincessero le SS e non i partigiani", conclude lo storico. Ma la tesi di Barbero non ha convinto del tutto i social. C'è chi ha condiviso le sue parole e chi invece le ha contestate.