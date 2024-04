Antonella Clerici, Daniela Martani la punzecchia: "Mai provato un vegano a letto?"

27 aprile 2024 a

Le parole di Antonella Clerici, che a Belve ha definito i vegani "noiosi a letto", hanno fatto saltare dalla sedia Daniela Martani, da sempre animalista e vegana convinta. Che quindi ha voluto rispondere con un video su Instagram, nel quale non solo ha raccontato la propria esperienza ma ha anche rivolto alla conduttrice di È sempre mezzogiorno una domanda ben precisa.

"Antonella Clerici ha affermato a Belve che i vegani sono noiosi a letto e poco virili - ha spiegato la Martani -. Ma dove ha letto appunto queste banalità? Antonellona ma lo hai mai provato un vegano? Io sì e ti racconto la mia esperienza". Poi ha aggiunto: "Ti prego, dai. Quest’affermazione alla tua età. Ancora con questi stereotipi banali che i vegani sono noiosi perché non mangiano la carne. Dove l’hai letta questa roba? Ma l’hai mai provato un vegano? Io l’ho provato un vegano, è stata la mia ultima passione".

Parlando della sua esperienza, la Martani ha raccontato: "Io non parlo mai delle mie passioni perché in realtà io non lo faccio senza sentimento, quindi mi interessa poco, però l’ultima persona da cui sono stata molto molto presa, un vegano, ti assicuro che i numeri a letto li faceva". E ancora: "Ti assicuro che le misure erano perfette. Mi ha fatto vedere le stelle. I vegani non sono noiosi affatto, i vegani sono molto virili, i vegani funzionano molto meglio perché l’alimentazione aiuta a far circolare il sangue in maniera ottimale e quindi arriva perfetto anche lì dove deve arrivare. Hai capito Antonella cosa voglio dire?".