Tagadà, Lollobrigida sfida la sinistra: "L'antifascismo è quello?"

27 aprile 2024 a

"L'antifascismo è quello di chi ha aggredito la Brigata ebraica in piazza il 25 aprile?". Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida risponde così all'inviata di Tagadà Elena Testi, che gli ha appena chiesto un commento sul post di Giorgia Meloni in occasione della Liberazione. Un post criticato dal centrosinistra, che ancora una volta giudica le parole della leader di Fratelli d'Italia "non sufficienti". "Non ha mai detto antifascismo", è stata l'accusa ricorrente.

"Mi sembrano molto chiare le sue parole - replica Lollobrigida -, 'contro ogni totalitarismo' e sicuramente il fascismo è uno dei fenomeni che ha limitato la libertà degli italiani. Il 25 aprile è la festa della Liberazione dal fascismo degli italiani, di tutti".

"Dopodiché - aggiunge il big di FdI - se la parola antifascismo deve corrispondere a chi ha aggredito la Brigata ebraica, protagonista della guerra di Liberazione e rappresentativo di un mondo che è stato il più colpito dal regime nazifascista...".

