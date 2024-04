Lilli Gruber, l'unica signora a cui Rocco Siffredi dice no

28 aprile 2024 a

a

a

Lilli Gruber intervistata da La Stampa sull’ultimo suo libro dal titolo Non farti fottere, pubblicato da Rizzoli, sul mercato del porno e sull’influenza che ha nelle nostre vite, svela che Rocco Siffredi è l’unico che non si è fatto intervistare. «Riteneva, a torto, che io fossi “contro il porno”. Spero che legga il libro, sono sicura che alcune cose non le sapeva nemmeno lui», racconta la giornalista. Un libro che la Gruber ha pensato di scrivere «due anni fa», nell’ambito del suo lavoro «sulle donne e sulla loro immagine». Ha osservato «come la pornografia gratuita online sia la nuova frontiera del capitalismo maturo: lo sfruttamento intensivo del corpo, soprattutto femminile, in proporzioni mai viste prima».