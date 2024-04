Piero Fassino, l'allarme di Matteo Renzi: "Va aiutato, forse è il segno di una malattia"

29 aprile 2024 a

Ha lasciato tutti sbigottiti la grottesca vicenda che ha avuto come protagonista Piero Fassino, parlamentare del Pd ed ex-sindaco di Torino, accusato di un presunto tentativo di furto di un profumo, del valore di circa 100 euro, nel duty free del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Fassino si è giustificato dicendo che aveva solo appoggiato il profumo in tasca e non aveva intenzioni losche: “Volevo comprarlo per mia moglie. Sono stupito per un episodio che pensavo di aver già chiarito con i responsabili. Si è avvicinato un funzionario della vigilanza che mi ha contestato quell'atto segnalandolo a un agente di polizia. Certo non intendevo appropriarmi indebitamente di una boccettina di profumo”.



Del caso si è discusso anche a “Dritto e Rovescio”, il talk di approfondimento politico di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio. Ospite dell’ultima puntata è stato Matteo Renzi che, parlando di Fassino, ha mostrato una certa ansia: “Sono molto preoccupato per lui. Io non faccio processi sui giornali. Se davvero le cose stanno così come vengono raccontate; e cioè che in più di una circostanza, è successa quella vicenda lì, credo che Piero Fassino debba essere aiutato da qualcuno che gli vuole bene. Non è il Piero Fassino che conoscevamo. Io spero che non sia vero, però, se le cose stanno così, mi viene da dire che chi gli vuole bene lo aiuti, perché sono cose evidentemente segno di una malattia, altrimenti non me la spiego".

Non sarebbe, infatti, un caso isolato quello che ha colpito l’ex-sindaco. Da un’informativa delle forze dell’ordine dello scalo romano emergono altri due casi: la prima volta Fassino sarebbe riuscito a mischiarsi tra la folla dopo lo scatto dell’allarme, la seconda sarebbe stato intercettato ed avrebbe risolto il tutto pagando la somma dovuta e, infine, la terza occasione, quella venuta alla luce sui media lo scorso 15 Aprile, che ha fatto scattare un esposto nei suoi confronti. Segni di una cleptomania che va curata al più presto?