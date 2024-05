Concertone, Leo Gassmann sul palco mezzo nudo: "Viva la pace"

01 maggio 2024 a

a

a

Leo Gassmann si è presentato sul palco del Circo Massimo a Roma, per il concertone, a torso nudo e con la bandiera della pace in mano. Incurante della pioggia che continua a cadere ha cantato così, mezzo svestito.

Il cantautore, dopo aver eseguito tra i cori 'Dammi un bacio ja', il brano scritto per la colonna sonora della fortunata fiction Rai 'Un professore', interpretata dal padre Alessandro Gassman, ha presentato sul palco del Circo Massimo il nuovo singolo 'Take That'

Lui e tutti i componenti della band si sono esibiti a torso nudo e indossando sulla testa dei berretti colorati con le facce dei Pokemon. A sorpresa, durante l'esibizione, Leo Gassmann ha fatto entrare sul palco la madre, l'attrice Sabrina Knaflitz, anche lei buffo berretto colorato sul capo, ha ballato insieme al figlio. Gassmann prima di cantare aveva lanciato l'appello: "Combattiamo per i diritti dei lavoratori e per la pace, sempre". Al termine dell'esibizione ha urlato "Viva la pace!".

Ermal Meta, miracolo al Concertone: canta "Hallelujah"? il segno dal cielo, boato del pubblico

Il maltempo ha causato anche problemi tecnici, pause e cambi di scaletta. I Bloom, previsti in apertura, non sono riusciti a partire con la loro esibizione. Le difficoltà hanno costretto Ermal Meta a tornare sul palco: "La pioggia non agevola i lavori dei tecnici". La forte pioggia ha poi costretto ad un cambio nella sequenza delle esibizioni: sul palco sono saliti i Cor Veleno ma anche loro sono stati costretti ad interrompere l'esibizione. La platea di spettatori che ha sfidato il meteo e il terreno in parte allagato è comunque costituita da qualche migliaio di persone, quasi tutte molte giovani, attrezzate con ombrelli e impermeabili. Ma è in aumento, anche perché per la prima serata è atteso un miglioramento delle condizioni, proprio in concomitanza con l'arrivo sul palco degli artisti più attesi, da Ultimo a Geolier, da Tananai a Mahmood.