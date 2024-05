Affari tuoi, "di mer***a": Beatrice incinta, parole vergognose

02 maggio 2024 a

Una puntata piena di colpi di scena quella di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, mercoledì 1 maggio, su Rai 1. Al centro dello studio, insieme al conduttore Amadeus, Beatrice, al settimo mese di gravidanza, accompagnata da mamma Claudia. Le due, romane, rappresentavano il Lazio. La giovane concorrente è riuscita a tenere fino alla fine quasi tutti i pacchi rossi, quelli con le cifre più alte. Alla fine, però, dopo aver eliminato 100mila e 200mila euro, è rimasta con 10mila, 15mila, 300mila euro e 100 euro.

A quel punto, quando il dottore le ha offerto 32mila euro, Beatrice ha deciso di accettare, pur rischiando così di perdere il montepremi massimo. Per fortuna nel suo pacco c'erano "solo" i 10mila euro. Quindi la sua decisione si è rivelata corretta alla fine. La sua partita è stata commentata parecchio sui social. Se da una parte c'è chi le ha fatto i complimenti per come ha gestito la partita, dall'altra c'è invece chi l'ha criticata per le scelte fatte nel corso della puntata.

Un utente sulla piattaforma X, per esempio, ha scritto: "Contenta che abbia vinto qualcosa, ma siamo tutti d'accordo che ha giocato di me**a vero?". Qualcun altro invece: "Alla fine le è andata bene, ma ha giocato da cani. Se il pacco non le diceva niente e il 15 le faceva paura o doveva cambiarlo, o avrebbe dovuto accettare i 58k". E ancora: "Non dico che ha sbagliato ad accettare, dico solo che ha sbagliato momento in cui farlo. Un solo tiro e avrebbe avuto 58mila di nuovo".