Angelina Mango "costretta a fare 'sta cosa": tam tam impazzito dall'Eurovision

"Costretta a fare 'sta cosa". Su X, l'ex Twitter, è diventato virale il video di Angelina Mango che lascia nervosissima e forse con le lacrime agli occhi la sala stampa dell'Eurovision song contest, che stasera a Malmoe celebrerà l'attesa finalissima.

Quasi tutti i fan italiani sono convinti: la performance improvvisata solo piano e voce sulle note di Imagine di John Lennon è stata sì un bel gesto da parte della vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, ma forse è stata organizzata un po' contro la sua voglia. Il messaggio pacifista arriva infatti nel pieno del caos creato dagli anti-Israele, con cantanti che boicottano la favorita Eden Golan (l'olandese Joost Klein si è coperto il viso per non apparirle accanto, e per questo è stato escluso dalle prove generali, la greca Marina Satti ha addirittura fatto finta di addormentarsi mentre la collega parlava), interi partiti (lo spagnolo Sumar guidato dalla vicepremier Yolanda Diaz) che propongono petizioni per escludere l'israeliana dalla finale e polemiche selvagge sul televoto.

La Rai giovedì sera per errore ha mandato in diretta i dati sul voto italiano, con la Golan praticamente irraggiungibile con il 40% delle preferenze (alle sue spalle proprio l'olandese, con il 7%). Secondo molti il divario è frutto del fatto che i pro-Palestina, per protesta, avrebbero deciso di non votare. Lo stesso potrebbe accadere all'estero, per poi poter sbandierare i dati di una "vittoria monca".

La stessa reazione della Mango dopo il suo live in sala stampa ha diviso i commentatori: ""Angelina non mi sembra fosse stata contenta della sua performance di Imagine. Guarda come se né andata sbattendo il badge e lasciando la manager indietro. A me pare sia stata un po' forzata (mia opinione)", scrive un utente. "Mi si spezza il cuore a vederla così - aggiunge un altro -. Si ritrova in situazioni assurde quando dovrebbe godersi uno dei momenti più importanti e belli della sua vita. Ma no, riuscite sempre a toglierle quell’amore e serenità che le sono mancati. Fatemi abbracciare Angelina", "Se dopo l’errore delle percentuali mostrate ciò che vi preoccupa maggiormente è un’ipotetica squalifica di Angelina e non quel 40% ho una brutta notizia per voi", commenta ironico un telespettatore riguardo alla gaffe Rai. "Quel 40% è dato dal fatto che i pro Palestina hanno boicottato. Chi rimane a votare?", "Il problema sussiste anche se quel 40% fosse rappresentato da 100 persone", "Se anche gli altri Paesi, soprattutto quelli dell'UE, avessero mostrato le loro percentuali pensi che i risultati sarebbero stati cosi diversi dai nostri? Non prendiamoci x il c***", "A me sinceramente spiace solo per Angelina che doveva fare un Eurovision pazzesco e invece purtroppo si è dovuta far quasi squalificare per colpa del nostro paese di m***da".