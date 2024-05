Eurovision, il delirio social su Angelina Mango: "È la bandiera della Palestina"

12 maggio 2024 a

La propaganda, la teoria del complotto, ormai aleggia su tutto. Anche su un vestito di colore nero e sullo sfondo i colori del nostra bandiera, il verde, il bianco e il rosso. Quello che sta accadendo in queste ore sui social ha davvero dell'incredibile. Nel mirino c'è Angelina Mango. Nella sua esibizione all'Eurovision, la cantante fresca vincitrice di Sanremo, si è esibita con la sua "La noia" indossando un abito scuro.

Mentre cantava, per omaggiare il suo Paese, ha sventolato un Tricolore. E così via alle speculazioni sui social. Un tweet che su X è diventato virale e che ha fatto in pochi istanti almeno 200mila visualizzazioni sostiene che Angelina Mango ha messo in scena la bandiera della Palestina: "Mango indossa un vestito nero e corre con la bandiera italiana, trasformandosi anche nella bandiera palestinese. Queen, sapeva cosa stava facendo!".

Parole che è un eufemismo definire forzate, ma tant'è. Del resto questa edizione dell'Eurovision è stat una delle più discusse di sempre sui social anche per le polemiche scaturite dalle proteste dei pro-Gaza contro l'esibizione di Eden Golan con la sua "Huricane" in rappresentanza di Israele. Fischi e insulti sulla sua esibizione hanno dato il via a un serrato botta e risposta sui social.