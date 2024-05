Fedez bidona Alessandro Cattelan: "Motivi di salute"

19 maggio 2024 a

a

a

Fedez non va da Cattelan. Anzi, sì. Invece no. Tra conferme e smentite, sembrava un giallo. Ora finalmente la verità: Federico Lucia, in arte Fedez, non parteciperà alla nuova trasmissione di Alessandro Cattelan. Lo ufficializza l’ufficio stampa della Rai con una nota di poche righe. «Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di Da vicino nessuno è normale». Il nuovo programma di Cattelan va in onda domani su Raidue in seconda serata.