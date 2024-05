Gianni Morandi, il figlio Pietro: "Papà? Lo ho sempre vissuto come un enorme svantaggio"

20 maggio 2024 a

Non è facile essere figlio di un vip. Figurarsi di un monumento come Gianni Morandi, che insieme a Mina e Adriano Celentano è una delle colonne della musica leggera italiana degli ultimi sessant'anni. Sebbene l'eterno "ragazzo di Monghidoro" sia unanimemente apprezzato (o forse proprio per questo), il figlio Pietro, anche lui cantante con il nome d'arte di Tredici Pietro, ha dovuto ammettere le sue difficoltà nel crescere con un punto di riferimento e soprattutto pietra di paragone così ingombrante.

Pietro ha artisticamente rinunciato al cognome e scelto una strada musicale del tutto distante da quella di Gianni: rapper emergente a 26 anni, ha fatto appena uscire il suo nuovo singolo Big panorama e ha coinvolto proprio il papà nel videoclip di lancio.

"Dal punto più basso si può soltanto uscire e risalire e Big Panorama è il ritorno dopo due anni - ha spiegato il giovane artista a Repubblica -. La copertina non sarà la foto con il sangue ma un dettaglio di oggetti di scena nel pronto soccorso, sarà un brutto panorama ma è pur sempre ciò che in quel momento ho potuto catturare". Un verso in particolare non può non colpire chi conosce la sua storia personale e il background familiare di Pietro: "E sono il figlio di Gianni, non so perché ci ho sofferto".

Ammirevole, commovente ammissione emotiva: "Vale un po' come giocare una carta - spiega il diretto interessato -: da una parte è un enorme svantaggio, dall'altra un enorme vantaggio. Io l'ho sempre presa come un enorme svantaggio. Sul perché ci abbia sofferto è una cosa che non ho ancora capito, ci devo arrivare, se no l'avrei detto".

Nel videoclip di Big panorama, proprio Gianni canta uno dei suoi inni senza tempo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte: "Volevo fargli dire proprio quella frase, che fosse il demone che si autorappresentasse, quella figura paterna che tutti hanno da sconfiggere in qualche modo e hanno anche a protezione - le parole profondissime di Tredici Pietro -. Penso ci siano passati tutti quelli che hanno avuto la fortuna di avere un padre. Io ho sempre cercato di nascondere l'essere 'il figlio di', poi è venuta fuori perché fa notizia, e io non posso non espiarla".