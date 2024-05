Fedez, "accordo economico con Iovino": niente querela

21 maggio 2024 a

Hanno trovato un accordo transattivo Fedez e Cristiano Iovino. Per questo il personal trainer dei vip rinuncerà, da quanto riporta il sito dell'Ansa, a eventuali azioni penali nei confronti del rapper.

A confermare il raggiungimento dell'accordo sono fonti legali che hanno così risposto a una anticipazione comparsa su Dillinger News, sito di Fabrizio Corona, sul caso della presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Marco Ulpio Traiano, a Milano

Si tratterebbe di un accordo economico fra Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, assistito dall’avvocato Gabriele Minniti, e il 37enne romano, aggredito da un branco di 8-9 persone mentre rincasava in piena notte dopo una lite nella discoteca The Club e rappresentato dal legale Daniele Barelli.

Se Iovino non presenterà una querela entro la fine di luglio - e a questo punto con la transazione siglata non dovrebbe farlo - le accuse di lesioni e percosse nei confronti del rapper milanese cadranno automaticamente in quanto non sono perseguibili d'ufficio. Potrebbe invece rimanere in piedi solo l’accusa di rissa che invece è procedibile d’ufficio.

Iovino, dopo la rissa, aveva rifiutato il trasporto in ospedale. Non ha denunciato e non avrebbe collaborato alle indagini.