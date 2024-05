Ornella Vanoni, la molestia subita: "Mi ha guardato nelle mutandine"

27 maggio 2024 a

"Tutta questa corsa alla longevità è una stro***. 'Mettere più vita nei giorni, che giorni nella vita', come sosteneva Rita Levi Montalcini": Ornella Vanoni si è confessata in una lunga intervista con Gianluca Lo Vetro su La Stampa. Parlando della musica dei rapper e trapper, l'artista - 90 anni a settembre - ha detto che "è la musica d’oggi e bisogna accettarla". Poi ha aggiunto: "Comunque, meglio un bravo rapper come Marrakesch, che certe canzonette estive, tutte uguali". Su cosa trovi scandaloso oggi, invece, è stata piuttosto netta: "Tutto: tutto è pornografico".

Quando le è stato chiesto se abbia il tabù dei capelli bianchi, la Vanoni ha risposto: "No. Li tingo perché, canuta sembrerei Bruno Lauzi. Con tutto il rispetto". Passando, poi, alla politica estera, la cantante ha confessato che l'ex presidente americano "Trump mi fa paura. Scelgo Biden anche se è uno sciancato...bip, bip... Ma non c’era una terza opzione? Mi sarebbe piaciuta Michelle Obama". Nessuno sbilanciamento, invece, su chi voterà alle europee: "Il voto è segreto". Per quel che riguarda le due donne leader in Italia, la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, l'artista si è limitata a dire: "La Meloni mi sembra più preparata in politica. E qui mi fermo".

La Vanoni ha detto di non essere mai stata molestata in passato. O meglio, non proprio: "Racconto che da bambina un idraulico mi ha guardato nelle mutandine. Ma solo per sottolineare la vergogna che ho provato e il senso di colpa. Sì, il senso di colpa, per il quale stavo alla larga dall’idraulico e le donne hanno timore a denunciare". Alla domanda sulla differenza tra un bacio e un abbraccio, poi, l'artista ha spiegato che "il bacio può essere superficiale, tipo 'ciao come va?' L’abbraccio, se fatto bene, scioglie i nodi. Dona un pezzo di te". Infine, sulla sua presunta omosessualità ha chiarito: "Parlerei di omoaffettività, perché mi piace il corpo maschile".