Fedez-Iovino, ecco il video del pestaggio: calci e pugni sotto la pioggia

Un video mandato in onda ieri sera 26 maggio da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, mostra le fasi dell’aggressione di Fedez a Cristiano Iovino. Si tratta delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza la sera del 22 aprile scorso, il giorno in cui il personal trainer dei vip, 37 anni, celebre per il "caffè" con Ilary Blasi, viene pestato in via Traiano a Milano.

Nel breve video, in cui gli aggressori vengono filmati a una distanza tale che è stato necessario l'aiuto dei vigilantes per identificarli, il rapper milanese di 34 anni Federico Leonardo Lucia, ex marito di Chiara Ferragni, sarebbe uno di quelli che scendono dal furgoncino nero e vanno verso Iovino. È il primo che si avvicina. Tenta di dare due pugni al personal trainer ma non ci riesce. Poi intervengono i suoi "amici" tra i quali c'è la sua guardia del corpo Christian Rosiello.

A vederla sembra davvero una spedizione punitiva. Iovino viene violentemente preso a calci e pugni. Prova prima a sottrarsi poi cerca di difendersi. Ma ovviamente ha la peggio.

Poco prima Fedez e Iovino erano stati cacciati dalla famosa discoteca The Club in Moscova dopo una rissa. Cristiano Iovino non ha sporto denuncia contro il rapper e i rispettivi avvocati hanno trovato un accordo economico, una "transazione", per evitare appunto la querela. Ma attenzione, perché il reato di rissa può proseguire d'ufficio.