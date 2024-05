Fedez, il tormentone "Sexy shop" contro Chiara Ferragni: bordata contro la ex

Daniele Priori 29 maggio 2024 a

Two is meglio che one, come diceva lo spot di un gelato di tante estati fa. Per i tormentoni del 2024 deve valere la stessa regola. Quando la gran calura, infatti, è ancora decisamente di là da venire, il termometro dell’estate musicale segna invece già la febbre molto alta, in attesa di scoprire, nel mezzo e poi alla fine della bella stagione, chi avrà vinto davvero la rincorsa al trono di pezzo dell’estate. Per ora, quelle che si sono fatte avanti, sono praticamente tutte coppie. Ultima in ordine di uscita, prevista in realtà per venerdì 31 maggio, la nuovissima canzone firmata da Fedez e Emis Killa.

Col rapper milanese che continua a veleggiare idealmente all’indietro, in quello che l’artista pare voglia intendere come un ritorno alle origini, dando vita a una collaborazione profondamente rap in cui, tramutandosi in una versione maschile di Shakira o Myley Cyrus, propone con Sexy Shop la sua revenge song contro la ex Chiara Ferragni: «L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio».

A incalzare a colpi di barre e di arrangiamento dance ci pensa Emis Killa che rappa col vecchio amico Fedez. Se ancora chiaramente non sono disponibili dati su vendite e strimmate, di sicuro in termini di hype su social, siti di gossip (ancor più che su quelli musicali) il Sexy shop di Fedez e Skilla non teme rivali.

Non è partito affatto male, tra una risata e l’altra, il pezzo della strana coppia Michele Bravi- Guè che tornano a duettare in maniera decisamente più impegnata sei anni dopo Nero Bali al quale si unì anche Elodie. In questo nuovo Umorismo italiano, «una parodia malinconica sulla dittatura della risata tra il macchiettismo dell’italianità e il cinema più sguaiato», dice Bravi, Guè porta il rap e il citazionismo cinefilo: da Vittorio De Sica a Fellini.

Il brano sta piacendo ma forse non è abbastanza da baracca per ambire al titolo dire dei tormentoni. Vanno forte tra i giovanissimi anche i protagonisti di Amici che volteggiano attorno alla top ten della classifica Fimi. Dodicesima la vincitrice del talent Sarah Toscano, con il suo singolo estivissimo, Sexy Magica. Ancora più su, al nono e decimo posto, Mida e Petit.

Ma tornando ai duetti impossibile non segnalare il nuovo ruggito estivo firmato Berté feat. Eiffel 65 dove Loredana torna con un suo refrain che aveva già cantato anche lei nel 2018 in un’altra hit estiva che spaccò, Non ti dico no, allora con i Boomdabash. Stavolta Loredana per cantare di voglia di mare e tranquillità ha raggiunto Torino, città dove per gli Eiffel 65 è iniziato tutto. E allora mettiamo «un disco in un Jukebox per rallentare/Mi godo un attimo di mare in santa pace Perché stanotte non voglio scappare».

Una ballata dance contro la frenesia Bestiale. E come dar loro torto. E anche i Boomdabash non mancheranno alla grande festa dell’estate 2024 con loro singolo Love u Hate u, in uscita il prossimo venerdì 31 maggio, brano nel quale la band intreccia freschezza, emotività e leggerezza, proprio come capita nelle migliori storie d’amore.

Prima delle ferie d’agosto, però, quest’estate ci saranno gli Europei di calcio nei quali si canterà in inglese ma l’inno pop di Euro2024 Fire vedrà in scena, a fianco agli One Republic e a Leony, il trio milanese dei Meduza in un pezzo dalla forte anima pop-motivazionale, destinata a farsi cantare. Decisamente on fire, a prescindere dalla bellezza. Proprio come altri due singoli forse fuori quota ma decisamente da citare in questa rassegna estiva. Dal duetto Orietta Berti/Fiorello Una Vespa in 2, dimostrazione voluta di come un semplice jingle possa diventare una canzone, con l’obiettivo di essere il nuovo tormentone. E ancora, a proposito di calcio, la dedica a CR7 di Cristiano Malgioglio che col suo nuovo singolo Fernando rivela tutto il suo amore viscerale per Cristiano Ronaldo. Il successo sarà unico, come unico resterà Malgioglio, capace di portare il mood estivo, sì proprio quello dei tormentoni, davvero in ogni stagione.