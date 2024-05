Fuori dal coro, i rom picchiano l'inviata: "Put***a ti ammazziamo"

30 maggio 2024 a

a

a

"Direttore, ho avuto paura. Anzi terrore, perché non si sa mai come possano andare a finire queste situazioni". Maria Letizia Modica, inviata di Fuori dal coro su Rete 4, racconta in studio a Mario Giordano l'aggressione subita durante un servizio da parte di un gruppo di rom.

"Vai via put***a!", "Ti ammazziamo": insulti e minacce si sono trasformate poi rapidamente in violenza fisica, con l'operatore che è rimasto ferito. "No per favore, ce ne andiamo, ce ne andiamo!", le urla disperate della giornalista, che riflette con amarezza: "Il trauma passerà ma quello che resta è la rabbia".

"Ecco chi alimenta il razzismo": Giordano, duro affondo contro Gualtieri | Guarda

Le immagini del servizio sono francamente un pugno allo stomaco per quanto crude. "Andate via, siete venuti in casa nostra, è casa nostra!", intima una donna alla inviata di Fuori dal coro. Inizia un fuggi fuggi generale, inseguimenti e mani addosso, e le riprese della telecamera sono sempre più instabili e concitate.

Tutto alla luce del sole, tra le auto parcheggiate in quello che sembra un tranquillo quartiere popolare, teatro ancora una volta di occupazioni abusive. I rom però non si accontentano di spaventare la giornalista, di metterla in fuga. La rincorrono fino alle estreme conseguenze. Ad avere la peggio è il cameraman, che prima di venire malmenato ripete: "Per favore vado via, vado via, sono a lavorare". Non serve: il violento ha già deciso di picchiarlo.

Rom fuori controllo



Aggressione choc alla nostra giornalista Maria Letizia Modica#Fuoridalcoro pic.twitter.com/lU2OHtAycg — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) May 29, 2024