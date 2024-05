Fedez, parole pesanti a Chiara Ferragni: "Su di le non butto mer***, ma per loro non avrò pietà"

30 maggio 2024 a

"Sono al settimo cielo perché credo di non aver più bisogno di stampelle. Ho fatto la cosa più bella che potevo fare da tempo. Ho ritrovato me stesso": Fedez lo ha detto a Luca Dondoni su La Stampa, riferendosi al suo nuovo singolo, "Sexy Shop", in collaborazione con Emis Killa, disponibile da mezzanotte su tutte le piattafome musicali. Il quotidiano torinese ne anticipa qualche strofa: "Una vita in salita/Una storia infinita che poi è finita/ho male alle dita/Perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita/Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva/Mani di fata io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita".

Inutile dire chi sia il soggetto della canzone: la sua ex Chiara Ferragni. Anche se a tal proposito il rapper ha voluto fare una precisazione: "Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria. Certo, lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non avrò nessuna pietà".

Un'altra strofa della canzone, poi, recita: "L’amore non si fa nei sexy shop/ sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko/Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio/ una storia infinita che poi è finita". Al telefono con Dondoni, il cantante ha spiegato: "Quello che ho scritto sarà un po’ cattivo, ma non inelegante. Racconta un pezzo della mia vita ma non è una roba alla Shakira". Infine, si è detto soddisfatto del pezzo: "La produzione è fatta con uno dei ragazzi più forti del mondo e sono certo di quello che dico", ha detto in riferimento al producer techno del momento Anyma, membro del DJ-duo di fama mondiale Tale of Us.