Fuori dal coro, il dramma in tv: "Giù botte", sconcerto in studio

C’è la Regina delle borseggiatrice terrore di Venezia, un personaggio quasi teatrale. Meriterebbe una fiction tutta per sé, se non fosse che i portafogli trafugati delle borse di residenti e turisti sono roba da cronaca nera. E poi c’è il gruppo di rom, donna compresa, che non vede l’ora di menare le mani, aggredendo inviata e cameraman. Storie di (stra) ordinario degrado a Fuori dal coro, su Rete 4. Mario Giordano dedica giustamente molto spazio alla vicenda della sua giornalista, Maria Letizia Modica, che ha rischiato grosso mentre stava realizzando un servizio su chi occupa abusivamente una casa.



«Direttore, ho avuto paura. Anzi terrore, perché non si sa mai come possano andare a finire queste situazioni», spiega in studio l’inviata, ancora scossa. I rom prima protestano («Andate via, siete venuti in casa nostra, è casa nostra!»), poi la insultano («Vai via put***a!», le urla una signora) quindi minacciano («Ti ammazziamo»). Infine, non paghi, passano alla violenza fisica inseguendo giornalista e operatore. «No per favore, ce ne andiamo, ce ne andiamo!», urla lei nel servizio, disperata. I violenti però non si fermano: fuggi fuggi generale, mani addosso, grida, riprese sempre più instabili e concitate. Tutto alla luce del sole, tra le auto parcheggiate in quello che sembra un tranquillo quartiere popolare. Ad avere la peggio è il cameraman: «Per favore vado via, vado via, sono a lavorare». La supplica non serve a nulla: il collaboratore viene picchiato. «Il trauma passerà - riflette la inviata in studio, a bocce ferme - ma quello che resta è la rabbia».