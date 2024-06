Ruota della Fortuna, la lezione di Gerry Scotti sui titoli di coda: "Ecco la busta"

01 giugno 2024 a

A la Ruota della Fortuna, nella puntata andata in onda ieri 31 maggio, Salvatore da Cisternino non è riuscito a mettere le mani sulla ruota finale. Ma ha ceduto il passo allo sfidante che però non è riuscito nell'intento di aggiudicarsi il Suv messo in palio tutte le sere nello studio di Gerry Scotti. Il programma da diverse settimane sta scalando la classifica dello share e di fatto Canale Cinque ha trovato un top quiz game capace di mettere in discussione l'Eredità. Puntata dopo puntata, Gerru sta impensierendo Liorni che però al momento guida la classifica dell'Auditel nella fascia pre serale.

Ma nel momento in cui cresce lo share, crescono anche i dibattiti e i commenti in diretta sui social su ogni singola puntata. E in tanti hanno criticato la scelta (dovuta solo a motivi di tempo) di non aprire tutte le buste con i premi una volta terminato il gioco della ruota finale. I complottisti infatti vorrebbero vedere tutti i premi per avere la "certezza dell'assenza di irregolarità".

E così nella puntata di ieri sera, Gerry Scotti ha dato una vera e propria lezione ai maligni: appena finita la ruota dell'ultima manche ha chiesto alla sua assistente di aprire la busta che conteneva il premio legato al Suv aggiungendo sui titoli di coda: "Eh per favore apriamo la busta, qui non c'è trucco e non c'è inganno...". Una stoccata pesante ma doverosa. Bravo Gerry!