Stasera Italia, Verderami affonda il socialista Schmidt: "Meloni anti-democratica? Non si permetta"

La temperatura comincia a salire. In vista del voto per le Europee lo scontro politico è più acceso che mai. E così a pochi giorni dalle elezioni dell8 e del 9 giugno ecco che arriva l'attacco da parte del candidato alla guida della Commissione ue per i socialisti, Nicolas Schmidt che ha definito Meloni e il suo partito, FdI non democratici.

E così a Stasera Italia Francesco Verderami risponde a tono: "Il candidato socialista non può e non si deve permettere di definire Giorgia Meloni e il suo partito non democratico. Per due motivi. Il primo è che FdI partecipa alle elezioni con le stesse regole con cui partecipa il signor Schmidt. Ma c'è un altro motivo ancora più importante: in Italia c'è la Costituzione che garantisce le libertà e i diritti individuali". Insomma il clima d'odio attorno al partito del premier cresce di giorno in giorno. E anche Elly Schlein nel suo comizio a Milano ha parlato di libertà a rischio con il governo Meloni. Il delirio della sinistra prosegue, ma questa narrazione potrebbe infrangersi sul muro del voto. Staremo a vedere cosa accadrà domenica prossima, ma di certo questa retorica non ha mai giovato alla sinistra che casca, va detto, sempre negli stessi errori...