Pier Silvio Berlusconi, "non mi soddisfa": Isola dei Famosi bocciata

"Il lavoro fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, hanno fatto un ottimo lavoro. Il lavoro fatto sull'Isola dei Famosi non mi soddisfa": l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, lo ha detto nel corso di una conferenza stampa sul bilancio dell'ultima stagione televisiva. "Non c'è una nuova linea editoriale per i reality - ha spiegato Pier Silvio - la parola trash è una parola che non solo non mi piace ma non mi appartiene, avevo visto alcune puntate dell'edizione scorsa del GF e avevo trovato ci fossero degli eccessi di mancanza di rispetto verso il pubblico". E ancora: "La nuova linea si traduce esclusivamente in 'non scegliamo concorrenti per fare casino ma con delle storie', magari non dei professionisti dei reality o solo influencer che fanno qualunque cosa pur di avere visibilità. Punto".

Riferendosi nello specifico all'Isola dei Famosi, ha poi aggiunto: "Un reality deve essere un reality, all'Isola dei Famosi ci sono state cadute di stile legate a concorrenti scelti male, ma sulla scelta di non far vedere alcune scene ero in disaccordo". L'ad di Mediaset ha poi voluto chiudere il caso del video di Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli, rispettivamente conduttrice e opinionista del programma. Nel video in questione Luxuria dice: "Accetto le critiche, non gli insulti. Ho dovuto anche fare i conti con una nuova linea editoriale dell’Isola dei Famosi, mi sono ritrovata a condurre un’Isola nuova dove non si volevano troppe liti, troppo trash, una linea più sobria e anche questa è stata una difficoltà per me". E poi: "Non l’ho neanche chiesto (di condurre, ndr), me l’hanno chiesto loro".

"Mi hanno raccontato qualcosa ieri sera - ha replicato Pier Silvio - ma non l'ho visto e non ho letto bene. Conosciamo il mondo dei media e dei social, penso di conoscere abbastanza Luxuria, non potrei assolutamente avere nessun tipo di negatività nei confronti di Luxuria o della Bruganelli".