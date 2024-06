Vasco Rossi, "fammi godere"? Il gesto hot in diretta su Rai 1: attimi di imbarazzo

06 giugno 2024 a

Ieri sera, mercoledì 5 giugno, è andato in onda in prima tv il concerto Vasco Live Roma Circo Massimo XXII. Su Rai 1 gli italiani hanno assistito alle immagini dell'evento e del backstage dei due concerti spettacolari che il rocker di Zocca ha tenuto a Roma l’11 e il 12 giugno scorsi, davanti a un pubblico di ben 140mila fan in festa, notevolmente estesosi ieri sera ai telespettatori di tutta italia, per la conduzione di Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Più che delle prestazioni artistiche di Vasco Rossi si è molto parlato di alcune gesti che hanno riguardato le sue fedelissime sostenitrici. Di fronte alle immagini viste in televisione, infatti, molti si sono trovati un po' spiazzati dal comportamento tenuto da alcune donne che vanno ai concerti del loro idolo. Soprattutto quando hanno assistito al lancio di reggiseni sul palco da parte di alcune fan in primissima fila. Un gesto che però non è così inusuale per tutti coloro che sono soliti assistere ai concerti del Vasco. Soprattutto quando il rocker esegue Rewind e, in particolare, sul verso “Fammi godere“.

A lanciare la tradizione del lancio del reggiseno durante Rewind fu una ragazza romana, Elisa Del Mese, a un concerto a Bologna, il 19 settembre 2008. "È un orgasmo rock - ha spiegato la donna - credo non ci sia descrizione migliore per spiegarlo. Canto, urlo, rimango in reggiseno. Però no, non sono mai più andata oltre. Forse per rispetto nei confronti di quella prima volta, che per me rimane qualcosa di leggendario. Qualcosa da non replicare - ha poi aggiunto - per mantenere integre sensazioni uniche incollate a me“