Antonella Clerici, grave lutto dopo l'operazione: "Non ci posso credere"

14 giugno 2024

"Non posso credere che tu non ci sia più": grave lutto per Antonella Clerici, che ha salutato con un post su Instagram il cugino, Roberto Clerici, scomparso a 77 anni. "Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza - ha continuato la conduttrice -. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino". A corredo uno scatto di Roberto. Il 77enne era particolarmente impegnato nel mondo contradaiolo a Legnano. A testimoniarlo lo stesso comune vicino a Milano, che nel 2022 gli aveva riconosciuto la benemerenza civica "per aver collaborato attivamente con numerose realtà ricoprendo incarichi dirigenziali e mettendo sempre a disposizione la sua esperienza".

Per la morte di Roberto Clerici anche il sindaco Lorenzo Radice, l'assessore con delega al Palio e la giunta di Legnano hanno espresso il loro cordoglio. Non un momento facile per Antonella Clerici, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico. Dopo un semplice controllo per una cisti ovarica in ospedale, infatti, i medici hanno scoperto qualcosa in più ritenendo opportuno procedere con un intervento. "Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene", ha scritto la conduttrice sui social, ringraziando anche i medici che l'hanno seguita.