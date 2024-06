Serena Bortone è fuori, "chi prende il suo posto": indiscrezioni sul ribaltone in Rai

19 giugno 2024 a

Un'indiscrezione che deve trovare conferme. Ma intanto DavideMaggio la spara: Maria Latella al posto di Serena Bortone nel sabato di Rai Tre. Secondo quanto riporta il sito specializzato sulle notizie che riguardano palinsesti e mondo della tv "la Rai avrebbe deciso di arruolare da SkyTG24 Maria Latella, affidandole un nuovo programma per l’access del sabato di Rai 3. Per la giornalista di Reggio Calabria non si tratterebbe di una prima volta, avendo condotto nel 1996 il talk politico Dalle Venti alle Venti proprio sulla terza rete. Due anni dopo un atro talk, Salomone.

A questo punto l'arrivo a Sky nel 2005, alla guida del tg del canale all news e con diversi programmi di approfondimento politico. In questa ultima stagione ha condotto A Cena da Maria Latella, format prodotto da Umberto Chiaramonte. Insomma, secondo voci di corridoio, la Bortone non la rivedremo più in quella fascia su Rai Tre.

"Onorata di lavorare con voi, buon vento": Serena Bortone dice addio alla Rai? | Video

Vedremo quali saranno i prossimi impegni della conduttrice che nell'ultima puntata di Che sarà ha salutato il suo pubblico con un congedo che aveva il sapore dell'addio. In questa lunga stagione la Bortone è stata al centro del caso Scurati. Lo scrittore non ha più letto un monologo sul 25 Aprile per la mancanza di un accordo economico. La conduttrice ha gridato alla censura, ma di fatto è stata smentita nei fatti.