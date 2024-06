Elodie, il gelo dietro le quinte di Gigi D'Alessio: "E tu chi sei?"

20 giugno 2024 a

Artista, performer, soprattutto ragazza senza peli sulla lingua. Elodie è sempre più al centro della scena musicale italiana e ormai spopola nelle piazze, nei palazzetti e agli eventi più importanti da Nord a Sud, riscuotendo un successo strabiliante.

L’ultimo appuntamento di cui si è resa protagonista è stato il concerto-evento di Gigi D’Alessio, “Gigi – Uno Come Te”, un concentrato di duetti, momenti indimenticabili ed eventi inaspettati, come la proposta di matrimonio sul palco del ballerino di Amici, Alessio La Padula, alla sua fidanzata). Secondo le rivelazioni di Chi, però, nel backstage, poco prima di andare incontro al pubblico, Elodie si sarebbe resa protagonista di un botta e risposta stizzito con Vincenzo D’Agostino, autore e grande amico di Gigi D’Alessio. Ad approcciare alla cantante sarebbe stato proprio quest’ultimo, che avrebbe detto alla cantante romana: "Sai che stasera canti 20 anni della mia penna e della mia arte al servizio del grande Gigi?".

D’Agostino, forse, credeva di poter impressionare Elodie con questa rivelazione, ma, per tutta risposta, ha ricevuto una battuta semplice, ma sferzante. Elodie gli avrebbe risposto: "E chi sei, Mogol?". D’Agostino avrebbe cercato di nascondere l’imbarazzo con grosse risate di circostanza, la cosa poi sarebbe finita lì e nessuno dei due ha ancora fatto chiarezza su quanto accaduto, forse riducendo il tutto a una semplice battuta scherzosa.

Tra Elodie e Gigi D’Alessio, invece, resta una profonda stima, come ha dichiarato la stessa performer durante una tappa del 105 Summer Festival: "Lui mi ha regalato un’adolescenza più bella. Quando ero ragazza era tutto complesso e grazie alla sua musica la mia vita è stata più bella, quindi grazie". Anche sul palco, questa unione professionale ha dato i suoi frutti, Gigi ha invitato Elodie ed Ernia sul palco per cantare la nuova versione di Io vorrei per la prima volta live. Ed il pubblico è impazzito, cantando a squarciagola insieme agli artisti il brano. Backstage a parte, quindi, un successo.