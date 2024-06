Carla Bruni, party e corna? Il raptus: "Li ho picchiati entrambi"

20 giugno 2024 a

"Ero giovanissima, a una festa ho visto il mio ragazzo con una bionda sulle ginocchia. E li ho picchiati. Entrambi": Carla Bruni, intervistata dal settimanale Oggi, ha raccontato della volta in cui è stata tradita da giovane. Anche se poi ha aggiunto che quella non è stata l'unica volta in cui ha scoperto l'infedeltà del partner: "Sono stata tradita molte volte". Su suoi eventuali tradimenti, invece, ha detto di averlo fatto prima di sposarsi: "Ma non direi che ho tradito, semplicemente non ho mai promesso fedeltà".

Parlando del suo atteggiamento, la cantante ha spiegato di essere piuttosto collerica: "Se mi arrabbio rovescio tavoli, spacco sedie. Ora meno, dopo 14 anni di psicoanalisi. Ma è il mio temperamento". Sulla sua giornata tipo, invece, ha detto: "Dipende. Io appena sveglia non capisco niente, comincio a fiorire verso le sette di sera". E infatti ha raccontato che le sue canzoni le scrive soprattutto di notte: "Mi chiudo qui nello studio fino alle tre del mattino: faccio musica, leggo. È magica, la notte".

La Bruni ha fatto riferimento anche a un momento piuttosto complicato della sua vita: "Mia madre mi ha avuto da un uomo che non era quello che io credevo fosse mio padre, l’ho scoperto solo da adulta ma qualche segno deve averlo lasciato". Infine, sul suo problema con l'alcol, di cui aveva parlato anche nello studio di Francesca Fagnani a Belve, ha detto: "La dipendenza non è un perché, è un come. È un modo di vivere che parte da lontano, un gesto rassicurante. Prima dell’alcol c’era lo zucchero, da bambina bevevo 30 Coca Cola al giorno. Sono eccessiva, non ho vie di mezzo. Quindi, mi devo controllare".