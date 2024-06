Euro 2024, lite Adani-Mazzocchi in tv: "Andate a dormire", "Ma scusa..."

20 giugno 2024 a

Lele Adani e Marco Mazzocchi non se le mandano a dire a Notti Europee. Adani è in collegamento insieme ad Alessandro Antinelli. In studio Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. In chiusura di trasmissione accade l'impensabile. Adani sta facendo un ragionamento su Italia-Spagna ma ad un certo punto viene interrotto proprio dal conduttore.

"E ora fate i bravi, andate a dormire…" dice Mazzocchi, convinto che la riflessione sia già chiara e possa essere tagliata considerati anche i tempi e le necessità della diretta. "Volevo finire…", replica Adani, arriva come una pugnalata l'espressione di disapprovazione. "Ma lascialo finire… non mi fare arrabbiare Lele Adani", dice Paola Ferrari al collega. "No… no basta… andiamo a dormire… No… no bene, andiamo a dormire che ne abbiamo bisogno – è la chiosa amara di Adani -. E la stessa cosa anche dall'altra parte con Di Lorenzo e Chiesa. Buonanotte".

In sottofondo Mazzocchi non smette di parlare: "C'è Giusy che ci deve far vedere una cosa". Insomma a questo punto lo scontro è terminato. Ma a quanto pare sono bastati pochi istanti per alzare il velo su quel po' di tensione che si respira all'interno dello studio di Notti Europee. Adani e Mazzocchi faranno subito la pace? Seguiremo con attenzione le prossime puntate...