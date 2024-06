Arisa, fino a dove si è spinta: "Cosa sono disposta a fare per essere amata"

22 giugno 2024 a

È molto delusa dagli uomini Arisa. Perché si è sentita poco amata e spesso usata. E anche se ha sempre sognato di sposarsi e di indossare l'abito bianco, ora dice che sta bene da sola. "È l’unico momento in cui sei autorizzata a sentirti una principessa. Confidavo di fare scintille il giorno del mio matrimonio, però non è arrivato, non so se per fortuna o sfortuna. Pensavo fosse una priorità, non lo è, per la prima volta nella vita non sento la necessità di stare con qualcuno", dice la cantante in una intervista a Il Corriere della Sera.

La sua ultima canzone si intitola Baciami stupido, un brano, spiega Arisa, che "racconta un momento perfetto tra due persone. Il bacio, che celebra l’amore in ogni sua forma, senza distinzioni di genere". Il suo primo bacio fu a un compagno di scuola. "Un bacio a stampo. Avevo tredici anni, aspettavo da tanto quel momento. Mi sentivo imbranata, invece mi disse: “Chi ti ha insegnato a baciare così?".

A 24 anni si è fidanzata con Giuseppe Anastasi, autore della sua celebre canzone Sincerità. "Ma non ho mai avuto particolare bisogno della presenza di qualcuno accanto a me, sono indipendente, da sola sto bene", sottolinea, anche se chi le vuole bene le dice sempre: "Sistemati, trovati un uomo con una posizione, finisci di fare la trottola”, "cercati qualcuno che può badare a te”. Però "mi scelgo sempre spiriti liberi come me e finisce che non ci si trova".

"Mi spiace solo che, se incontro qualcuno che mi attrae e, che so, è un amante delle begonie, io per lui divento una begonia. Se ha la passione dei serpenti, mi faccio serpente. Per essere amata farei qualsiasi cosa", anche ingrassare. "In un mese ho ripreso tredici chili. Dovrei vivere l’amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle".