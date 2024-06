Fedez, primo post su OnlyFans: "Petto peloso da far sognare". Aiuto...

25 giugno 2024 a

"Allarme, è arrivato questo bel ragazzone su OnlyFans": Fedez ha annunciato così di essere sbarcato sulla piattaforma con contenuti a pagamento. "Petto peloso da far sognare - si legge ancora nel suo post - i suoi addominali per farvi grattugiare il grana, possenti braccia per abbracciare chi si scandalizza appena sente la parola OnlyFans. E invece no!". Poi un chiarimento: "Userò questo canale come fanno un sacco di persone e artisti nel mondo per farci due risate e per contenuti esclusivi, quindi niente post strappamutande". Nessun contenuto esplicito, dunque, ma solo post per far divertire.

Il messaggio che il rapper ha messo su Instagram per fare l'annuncio è stato pubblicato in collaborazione proprio con OnlyFans. A corredo del post una serie di foto particolari, nelle quali il rapper si mostra con un fisico fin troppo definito, merito però di una tuta muscolosa; dei boxer sponsorizzati e un petto peloso.

"Ho aperto un canale OnlyFans. Sapete perché?": Fedez, provocazione a luci rosse

Fedez aveva anticipato la sua intenzione di aprire un profilo OnlyFans a Giuseppe Cruciani durante la trasmissione radiofonica La Zanzara. "Fa ridere, tutti mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e io tac, apro un canale OnlyFans - aveva detto il rapper -. Niente sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i ca**i loro senza fare contenuti di sesso. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario".