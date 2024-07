Chiara Ferragni: "Fammi un video mentre corro fuori dall'acqua", poi il disastro

02 luglio 2024 a

Incidente social per Chiara Ferragni. L'ex regina delle influencer ha trascorso lo scorso weekend a Forte dei Marmi in compagnia dei figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 3 anni, e dell'amica Veronica Ferraro. Ma anche nel corso della vacanza in toscana l'imprenditrice digitale ha condiviso sui suoi profili social alcuni momenti delle sue giornate. E proprio grazie a un esilarante video pubblicato su TikTok ha fatto ridere migliaia di utenti.

Non deve essere facile registrare un video in spiaggia, sulla riva del mare. Ma questo non ha scoraggiato Chiara Ferragni che, forte della sua esperienza, ha provato lo stesso a offrire contenuti per tutti i suoi followers. Il video pubblicato dall'influencer mostra proprio l'imprenditrice digitale intenta a realizzare una clip mentre sta uscendo dal mare. Ma il risultato non è andato come sperava.

Un siparietto complicato ma simpatico. "Fammi un video mentre corro fuori dall'acqua", scrive l'imprenditrice con tono ironico. All'improvviso però Chiara è caduta tra le onde poiché ha perso l'equilibrio. Ovviamente il video in pochi minuti è diventato virale e ha fatto sorridere la maggior parte degli utenti che hanno lasciato un commento su Tiktok. "L'eleganza e la grazia sempre", "un anno pieno di cadute", "sei il nostro perenne mood", "video strepitoso", commentano alcuni suoi fan.