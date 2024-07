Pasquino al conduttore di Omnibus: "Oggi giorno importante, mi dicono che lei...". Cala il gelo

04 luglio 2024 a

a

a

Momenti di imprevedibile gelo a Omnibus, su La7. Sono le otto e il talk condotto oggi da Edgardo Gulotta affronta di buon mattino tematiche di politica estera assai impegnative, dal voto in Gran Bretagna con il primo ministro conservatore Rishi Sunak che potrebbe perdere la sfida alle urne contro il leader laburista Keir Starmer, al duello in America tra Donald Trump e Joe Biden, con le precarie condizioni psico-fisiche del presidente e l'ipotesi di ritiro della sua candidatura.

"Oggi è una giornata importante perché si vota in Gran Bretagna", esordisce il buon Gulotta collegandosi con il suo primo ospite, il politologo Gianfranco Pasquino. Ne nasce un botta e risposta surreale, da teatro dell'assurdo, fatto di equivoci, non detti, silenzi, sguardi vitrei. Un minuto di tv esilarante, da applausi.

"Sì, il merito è della Meloni": se anche Pasquino "si inchina", la vittoria del premier

"No, mi hanno detto che è una giornata importante anche per un altro motivo", sono le prime enigmatiche parole di Pasquino. "Per quale motivo?", domanda nuovamente Gulotta, sinceramente incuriosito. "Come per quale motivo? Me lo dica lei", ribatte Pasquino seminando imbarazzo in studio. Gulotta tace e l'apprezzato politologo esce allo scoperto: "Mi hanno detto che oggi lei va in pensione".

Gulotta, 65 anni, strabuzza gli occhi: "Non so come possano girare certe voci, ci andrò in pensione speriamo, ma non oggi". "Ah, quindi non va in pensione oggi?", domanda Pasquino che appare contrito, con il suo bel tucano di peluche in evidenza nella libreria alle sue spalle. "No no". Si può continuare il dibattito, ora decisamente più scarico di tensione emotiva.