Giorgia Meloni, l'ultima follia sinistra: "Sgomberarla dal seggio"

Sgomberare le case occupate abusivamente? No, questo alla sinistra proprio non piace. Lo vedete e lo sentite tutti i giorni: il decreto sicurezza è presentato dai compagni come la prova della deriva autoritaria in atto, di un’orribile torsione autoritaria, insomma del nuovo fascismo 2.0. E allora chi bisogna sgomberare? Elementare, Watson: domenica prossima occorrerà sgomberare Giorgia Meloni dal seggio elettorale perché potrebbe intralciare le operazioni di voto. Dite che a Libero, amici lettori, abbiamo esagerato con le libagioni? No, garantisco che la stesura di questo articolo è stata accompagnata solo da un paio di bicchieri di acqua naturale. In compenso, però, sul mio tavolo campeggia una copia del quotidiano Domani. In prima pagina (edizione di ieri mattina), nella colonna degli editoriali, trovate un intervento dell’autorevole e celebratissimo professor Gianfranco Pasquino.

Al politologo – legittimamente – non è piaciuta la scelta annunciata da Giorgia Meloni di recarsi al seggio, domenica prossima, ma di non ritirare le schede referendarie. Per Pasquino è una «sceneggiata», e «piccona il potere degli elettori». Noi qui a Libero non condividiamo il giudizio ma ovviamente lo rispettiamo: siamo nel pieno di una normalissima polemica politico-culturale. Tutto normale, fin qui. Ma occhio allo sviluppo del ragionamento del Prof. Meloni potrebbe, con il suo comportamento, «intralciare le operazioni di voto». Ah sì? E qui Pasquino è già in corsia di sorpasso sull’autostrada della stravaganza: «Nel qual caso diventa auspicabile procedere al suo sgombero».